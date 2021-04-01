AZ疫苗3月22日開打，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至3月31日，已經累計1萬4400人接種第1劑疫苗。昨日也新增1名疑似其他嚴重不良事件，民眾接種後注射部位持續數日疼痛腫脹。

指揮中心發言人莊人祥表示，3月31日有1752人接種第1劑疫苗。3月22到30日之間，有1萬2648人接種，加上昨日，共有1萬4400人接種。昨日也新增1名其他疑似嚴重不良事件，主要是民眾接種後注射部位持續數日疼痛、腫脹，所以列為疑似其他嚴重不良事件。

對於AZ疫苗的接種情況，莊人祥說，大家會覺得效果不好，或是有很多的安全性問題，前幾天我們也說過，其他國家，比如英國AZ疫苗打的好，可能是用國貨的心裡，歐洲則有AZ疫苗出貨少的問題，還有一些血栓事件，不過歐洲藥管局昨天也針對德國的不良事件做回顧，最後還是認為安全性沒有問題。

至於AZ疫苗的效果，莊人祥表示，AZ疫苗臨床試驗的國家包括南非、巴西，BNT和莫德納則主要是在美國做，AZ在美國也有做了一些研究，預計最快4月才會在美國核准上市，會讓醫護人員自由選擇。

(中時 )