台灣女網好手謝淑薇的女雙搭擋、捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）近日宣布懷孕的好消息，謝淑薇因此要尋覓新的女雙隊友，比利時媒體報導，目前單打世界排名第17、雙打世界排名第2的比國好手梅藤絲（Elise Mertens），將和小薇從4月30日開打的馬德里大師賽攜手合作。

比利時媒體Sporza指出，不只謝淑薇要找新的女雙搭擋，梅藤絲也是，因為今年和她一起打下澳洲網球公開賽女雙冠軍的白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），決定要停止參加雙打賽事。

梅藤絲透露，和莎芭蓮卡的合作另她有點煩惱，因為對方在新球季前一周才會跟她溝通，「但通常你在11月或12月就要開始安排新賽季行程。」

因此謝淑薇這個就服現在梅藤絲腦海，畢竟謝淑薇是2019年溫布頓草地錦標賽女雙冠軍，在職業賽經驗豐富，可以為梅藤絲帶來加分幫助，她補充，還是會以單打為主，而且會把更多重心放在單打，雙打可能會少打一點，但至少馬德里大師賽、羅馬大師賽及四大滿貫賽等大賽一定要參加。

(中時 )