苗栗縣長徐耀昌等人1日一早就現身竹南照南國小與小朋友們同看趣味魔術秀。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與竹南照南國小學生一起歡度兒童節。

兒童節即將到來，苗栗縣長徐耀昌1日上午前往竹南照南國小，陪學童們一起觀賞精彩的魔術秀，受邀專程由台北前來表演魔術秀的魔術師林士淳，平日固定在台北市兒童新樂園表演，非常受到小朋友歡迎，讓苗栗學童有機會親睹熱門的魔術表演，現場充滿歡樂笑聲。

本身有3個孫子的徐耀昌，最重視國小學齡前後兒童福利，1日一早就由教育處長邱廷岳陪同，與苗栗縣長議長鍾東錦等前往照南國小，陪小朋友們一同觀看魔術秀，並在魔術師的安排下，持著汽球編成的魔法棒，變出一大把的糖果，以及「上課變下課」的魔法令牌，讓小朋友能夠享受一節課不用上課的意外驚喜。

照南國小因有多達1800名學生，是全苗栗學生最多的學校，1日除了部分學生被安排戶外教學外，其餘學生把寬敞的活動中心擠得滿滿的，全體小朋友聚精會神的等著觀看來自台北的魔術師林士淳的精彩表演。

魔術師林士淳平日就在台北市兒童新樂園的樹屋廣場，做常態式的魔術表演，他以「magic Q」為名，專門安排適合小朋友的趣味魔術，在小朋友圈中享有相當名氣，北部地區曾去過兒童新樂園玩樂的小朋友，幾乎都不會錯過林士淳的趣味魔術秀。

照南國小為了讓平常不容易有機會北上看到魔術秀的學生們有個意外驚喜，特別商請林士淳一早就現身校內，表演拿手的趣味魔術，還安排學生們上台充當臨演，參與魔術表演，贏得孩子們歡笑連連。

而頭份市公所為了歡慶兒童節，特別送給全市各國小、幼兒園共1萬多位兒童，每人1份多功能保溫保冷提袋，這個保溫袋具有保鮮、保溫及保冷功能，非常適合小朋友們上課帶便當盒、野餐盒等物品，並附有可愛的緣頭小份吊牌，可供小朋友寫上個人資料，以防遺失後可以尋回。

苗栗縣長徐耀昌等人1日一早就現身竹南照南國小與小朋友們同看趣味魔術秀。（謝明俊攝）

魔術師林士淳平日都在台北市兒童新樂園表演趣味魔術秀。（謝明俊攝）

頭份市公所贈送保溫袋給全市1萬多名小朋友。（謝明俊攝）

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