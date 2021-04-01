根據國際貨幣基金（IMF）周三公布的數據，去年第四季美元占全球外匯存底比例跌至1995年以來新低，但部分分析師表示，美元占比下滑是因為估值變動所致。

根據IMF發布報告，去年第四季美元在全球外匯存底的占比從第三季的60.5%下滑至59%，為連續第三個季度萎縮。但美元的占比也曾在1995年跌至更低的58%。

儘管如此，在全球央行持有之外匯存底中，美元占比仍然最大。數據顯示，美元占比在2001年達到73%高峰。

分析師表示，其實更重要的是，去年第四季以美元持有之外匯存底創下了歷史新高，達到7兆美元，較去年第三季的6.939兆美元增加。此外，以歐元持有之外匯存底季增7%，達到2.52兆美元。

Bannockburn Global Forex首席外匯策略師Marc Chandler表示，美元占比跌至59%，是受到估值與環境變動所影響。由於外匯存底是以美元呈報，因此在未將估值納入考量的情況下討論外匯存底之持有貨幣是沒有意義的。他表示雖然第四季歐元儲備的美元價值增加7%，但在經過估價調整後，實際的歐元儲備價值僅增加3%。

根據該報告，去年第四季歐元占比從第三季的20.5%升至21.2%，創下2014年以來新高。歐元的全球外匯存底占比在2009年達到高峰，為28%。

去年第四季美元兌主要儲備貨幣均下跌，英鎊兌美元升值5.8%，歐元升值4.2%，日圓升值近2.2%，而人民幣升值4%。

不過美元在今年第一季反彈，單季升值約3.5%，創下2018年6月以來的最佳表現。

去年第四季以人民幣持有之外匯存底增加9%，達到2670億美元，為連續第8季增長，其占全球外匯存底比例升高至2.25%，為連續第四個季成長。

(時報資訊)