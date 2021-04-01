受重量級晶片股上漲帶動，以及在外資買盤追捧下，周三南韓股市收高。南韓出口實現兩位數增長，以及對美國總統拜登公布的基建計畫將進一步強化經濟復甦的憧憬，使市場信心大振。

周四收盤南韓KOSPI指數漲0.85%，為3,087.40點。

受惠於強勁的晶片與石化產品需求，南韓3月出口年增16.6%，為連續第5個月成長。

在成功推出1.9兆美元新一輪新冠紓困方案後，美國總統拜登周三發布規模超過2兆美元的基礎建設計畫，以改善這個全球最大經濟體的公路、鐵路、寬頻與綠能等建設，並強化其半導體製造能力。

重量級晶片股三星電子與SK海力士分別上漲1.84%與6.04%，帶領韓股走高；電池大廠LG Chem與網路巨頭Naver亦分別漲1.74%與0.40%。

外資今日買超韓股5626億韓元。

韓元終場貶值0.01%，報1,131.9兌一美元。

(時報資訊)