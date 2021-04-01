舞鶴崩塌地四周通行道路設有警示牌，林管處呼籲民眾非必要避免進入。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉舞鶴崩塌地，是全國大規模崩塌潛勢區之一，花蓮林區管理處增設GPS監測站，全天候監測崩塌地狀況，山區崩塌周邊雖沒有住戶，但崩塌地持續位移，呼籲民眾非必要避免進入。

花蓮縣瑞穗鄉自來水舞鶴淨水廠上方崩塌地，2017年起發現逐漸擴大且持續下滑，林管處去年起啟動調查評估，崩塌地潛勢區範圍約10公頃、滑動深度約35公尺，預估滑動土體約340萬立方公尺。

林管處說，去年7月監測到滑動數據逾警戒值，因崩塌面滑動劇烈，造成監測儀器時域反射儀(TDR)地孔內纜線全數被拉扯斷裂，林管處增設GPS監測站監測數據，天候良好時監測滑動速率約為每日14毫米，連續降雨後滑動速率最大值可達每日40毫米，都大於每日10毫米的警戒值。

花蓮林管處治山課長黎璧瑞表示，舞鶴崩塌地屬於自然崩塌，崩塌地下方是林班地、原住民保留地及部分私人土地，與住宅村落距離遠。經交通大學調查分析，推測若發生崩塌，土體大部分將崩落至下方的原住民保留地及地方機關管理養護的農路，對民眾沒有立即性命危險。

花蓮林管處指出，目前已初步研擬災後緊急處理對策，並持續做好嚴密監控措施，預計2022年底前完成搭接水保局大規模崩塌監測系統工作，崩塌地四周通行道路也設有警示牌，瑞穗鄉公所也將視氣候狀況評估封閉道路的必要性。

(中時 )