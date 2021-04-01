隨著我國採購BNT疫苗的機會越來越渺茫，大陸復星醫藥執行長郭廣昌今天接受外媒訪問表示，願意販售台灣由BNT與復必泰合作的新冠疫苗，對此我國中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，未收到BNT原廠要與復星醫藥洽談的指示，對於復星醫藥的說法則還需進一步研議。

莊人祥今天重申，我國採購BNT疫苗一直都是持續與原廠來談，截至目前都未收到要與復星醫藥接洽的指示，不過當記者追問究竟是BNT已讀不回還是有收到BNT明確指示？莊人祥則說，「目前對方沒有任何回應」。

復星醫藥執行長郭廣昌今天指出，台灣屬於BNT疫苗的大中華區供應範圍，願意售台由BNT與復必泰合作的疫苗，對此莊人祥則說，會針對這部分進行研究，必須先了解復星醫藥所提供的疫苗是在大陸製造還是德國，若是在大陸製造，目前依法仍然是無法進口。

有媒體詢問，若是由復星醫藥代理的德國廠BNT疫苗，指揮中心願不願意接受？莊人祥表示，這部分當然可以去談，但他仍然強調BNT母公司未通知需向復星醫藥洽購。

(中時 )