台灣欲繞過代理，直接從BNT原廠進口疫苗，但至今卻處處碰壁，衛福部長陳時中上月29日在立法院詢答時指出，目前與BNT沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小；而日前傳出BNT在大中華區的代理商上海復星表示有意願出售BNT疫苗到台灣，引發熱議；今(1)日的疫情記者會中，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如果對方所指的「復必泰(BNT162b2)」為大陸製造，恐怕在法律上無法購買。對此，網友傻眼：「噁心，還在搞意識形態」。

BNT與上海復星醫藥公司簽有協議，由復星獨家開發並在中國大陸、香港、澳門和台灣出售使用BNT／輝瑞的mRNA技術所製造的新冠疫苗。但台灣的防疫指揮中心繞過代理商、直接與原廠洽談，這個議題在2月時就曾引發爭議，陳時中29日在立法院表示，目前雖然有與BNT持續洽談，但全球供應鏈有問題，對方希望緩一緩，但如果要緩到數個月後就不需要了，因此完成簽約的可能性是越來越小。

日前上海復星表示，「願意提供台灣復必泰（BNT162b2）疫苗」，而指揮中心也在記者會上被問的相關的問題，對此，莊人祥表示，大陸製造的疫苗進口牽涉到相關法規的問題，台灣目前尚未開放大陸製造的血清、血液製劑和疫苗，所以若「復必泰（BNT162b2）」疫苗為大陸製造，依法是沒有辦法進口的。

這個理由讓網友怒了，直呼「指揮中心為了防疫都可以超越法律了，現在你說因為法律不准所以不能進口？」「藉口啦，誰都知道你們想進就可以進」、「噁心，還在搞意識形態」、「這理由太離譜了吧」、「還在騙」。

(中時新聞網)