大陸工信部公布，2021年首兩個月，互聯網業務收入實現快速增長，規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入達人民幣（下同）1,990億元，年增29％，與2020年同期較低基數水平4.5％相比，增速提高24.5個百分點。

信報報導，2021年1～2月，規模以上互聯網企業實現營業利潤151.7億元，年增17.3％，增速延續2020年下半年以來的增長態勢。

但營業成本亦上升較快，增長31.1％，受其影響營業利潤增速低於同期收入增速11.7個百分點。據統計，投入研發費用116億元，增加19.7％，年增速提高9.1個百分點。

此外，互聯網平台服務收入錄高速增長，「就地過年」等政策帶動下，互聯網平台服務企業實現業務收入達629.2億元，年增84.8％，增速提高74.2個百分點，在互聯網業務收入中佔比為31.6％，提高9.5個百分點。

(工商 )