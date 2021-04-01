長榮1日法說會總經理謝惠全以「樂觀看待，審慎因應2021年」作結尾。謝惠全也自嘲說，長賜輪事件後，全世界應該沒有人不知道長榮，當下引起一陣笑聲。謝惠全1日對於今年營運看法樂觀的有四大重點包括全球經濟復甦運量增加、高運價、低油價、經營績效強。

長榮為全球第七大貨櫃航商，船舶有197艘，總運為130萬TEU，一整年運量約1000萬TEU上下，自有與承租一半一半，市占率5.4％，待交船數62艘。當前美國線長約比重60-65％。

長榮去年第四季燃油成本占13％，去年第一季燃油成本為20％，謝惠全說，燃油成本降低是超過一半的船裝載脫硫塔，燃油效率大增，同時油價也低。

長榮今年2月的平均運費每TEU為1,800美元，不但比去年12月1,216美元成長48％，也比年同期769美元成長134％；但今年2月油價每噸僅有367美元，比去年同期496美元，減少26％。運價高、低油價將造就了長榮今年第一季獲利相當有看頭。

經營績效強部分，謝惠全說，長榮致力於降低營運成本，就造船而言，考慮三大項，第一、船舶競爭力。例如將1.4萬TEU擺在歐洲線就是挨著打，當今長榮歐洲線以2萬TEU以上船舶去跑，因油耗與其他船一樣，但可裝載更多的貨櫃，大幅降低了平均單位成本。第二，營運能力。長榮不斷循序漸進，訂造符合市場主流船型，並兼具公司適度的成長力。第三，符合環保節能。長榮採取汰舊換新策略，因船隊新穎，機械效力好且每公里的碳排放也改善許多。

(工商 )