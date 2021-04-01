立委楊瓊瓔（前排右三）及市議員賴朝國（前排左三）爭取活化舊潭子鄉代表會，整建為親子館及公共托嬰中心。（王文吉攝）

舊潭子鄉代表會3層樓近200坪空間閒置，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國爭取整建為親子館及公共托嬰中心。台中市社會局提出建物結構補強及室內裝修，並增設廁所、昇降設備，經費共1940萬元，預計明年3月完工，未來托嬰中心收托32名幼兒，讓雙薪夫妻兼顧工作及家庭。

台中市社會局指出，將利用舊潭子代表會辦公室3層樓近200坪的空間，整建為親子館及公共托嬰中心，感謝楊瓊瓔委員為地方爭取前瞻建設經費支持，工程總經費1940萬元。預計規劃的功能分別包含1樓的開放式親子館，2樓整體區域為0至2歲的平價公共托嬰中心，3樓則規劃為幼兒園辦公室，佳惠潭子市民。

賴朝國表示，去年便偕同楊瓊瓔委員推動潭子區能設立親子館與公共托嬰中心。選定舊潭子鄉代表會辦公室作為潭子區社福機構的新地標，接下來將執行建築物結構補強、室內裝修、增設廁所、昇降設備及消防安檢等改善工程，完工後潭子區就會有1座提供平價優質托嬰、育兒及幸福家庭諮詢、服務的處所，營造潭子區對年輕家庭的友善環境。

楊瓊瓔說，潭子未滿2歲的嬰幼兒人口數約有1609人，感謝市府積極建置公共托嬰中心，未來潭子托嬰中心優先照顧弱勢，並保留一定比例名額予雙(多)胞胎或3名以上子女家庭，每月只須負擔3千元左右，相信能減輕年輕爸媽育兒負擔。社會局也承諾未來也將努力尋找閒置空間設置托育場所，鼓勵年輕夫妻安心生養。

楊瓊瓔強調，綜觀各國實施經驗，提供優質、普及、平價及就近的托育服務能有效減輕家庭負擔，間接提高出生率，完善的托育服務不但能提高台灣的人力素質，也能減輕少子化之衝擊，平價公共托育所帶來的正面影響是國家未來發展不可或缺的投資。

(中時 )