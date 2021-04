香港《南華早報》專欄作家金伯勒(Neal Kimberley)指出,比起現任美國總統拜登的傳統外交套路,北京可能更愛前總統川普的交易藝術,原因在於川普執政時期更有討價還價空間。

《南華早報》專欄作家金伯勒撰文指出,拜登上台後,北京可能會發現,和川普打交道就像在公園內散步一樣輕鬆,因為川普是作交易的人,拜登是政治人物。

金伯勒舉例,前白宮國安顧問波頓(John Bolton)在《事發之室-白宮回憶錄》(The Room Where It Happened : A White House Memoir)一書中描述,川普拒絕在天安門事件30周年時發布聲明,原因在於他希望和北京達成貿易協議,川普當時說,「誰在乎這個?我要達成協議。」金伯勒指出,川普的交易取向非常符合北京的劇本。

金伯勒還舉美國前總統歐巴馬(Barack Obama)的例子,和川普作比較。歐巴馬在回憶錄《應許之地》(A Promised Land)中描述和前大陸國務院總理溫家寶討論解決美中貿易不平衡的過程,指出溫家寶當時建議他「美國列一張希望中國購買的美國商品清單」,「他會看看他能做什麼。」

歐巴馬在書中描述當下感覺很像在市場雞肉攤「討價還價」,而不是在協商全球2個最大經濟體之間的貿易政策。

金伯勒說川普政府完全可以接受討價還價,2020年初美陸兩國簽署第一階段貿易協定,內容羅列一系列華府希望出售的美國商品,而北京回應會試著購買。

不過到了拜登政府,這種討價還價策略已經不被採納,白宮發言人莎琪(Jen Psaki)1月明確表示,針對美中關係,所有川普政府的措施都受到檢視。

金伯勒分析,這不代表拜登政府將取消關稅措施或中止協議,只代表在和北京進行貿易談判時,拜登政府將不再強調川普時代的交易立場,而是會重新建立更廣泛的美國談判立場。

例如,針對新疆議題,川普政府採取制裁的方式因應,不過拜登現在則是直接將這個議題和貿易問題掛勾。美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative)在「2021貿易議程及2020年度報告」(2021 Trade Agenda and 2020 Annual Report)中指出,「拜登政府致力於運用所有可用工具來因應中國一系列不公平貿易措施。」報告也指出,華府將大陸的人權問題視為第一解決要務。

確立更廣泛的美國對陸貿易談判立場也反映拜登政府欲修復和傳統盟友良好關係的決心,金伯勒也指出,自從拜登就職以來,其他國家對新疆問題更加直言不諱絕對不是偶然。

除了人權問題,金伯勒分析,拜登政府也可能將氣候問題和貿易問題掛勾,例如如果北京仍維持較不嚴格的環境控管,華府可能會開徵碳邊境稅或邊境調節稅,屆時勢必影響從大陸出口至美國的商品,美國貿易代表署3月初時確實也提出了這項可能。

