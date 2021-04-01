38歲男星宥勝過去以節目《冒險王》出道，2015年金鐘獎典禮後深夜他突然曬出喜訊和經紀人小嫻結婚，兩人陸續生下女兒蕾蕾、兒子剴剴，對小嫻的稱呼也改稱「蕾媽」。昨(3/31)他突然宣布要讓妻子做自己，原來蕾媽結婚時早改名為「林慈惠」，近日打算用本名開FB社團，用獨立個人身分創業。

宥勝和蕾媽結婚6年，夫妻倆近年來常帶著兩個孩子趴趴走，用Vlog分享一家人到處旅行紀錄，宥勝日前受訪，坦言兩人在經營Youtube過程中常因意見不同大吵，甚至一度吵到攤牌想搬回台北，蕾媽更認宥勝遇到不少「誘惑」，而宥勝為了讓另一半安心，盡量讓妻子參與自己的行程，給足安全感，才化解種種婚姻危機。

宥勝曝光和太太登記結婚照片。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書）

昨宥勝發長文，宣布支持太太做回自己，本名林宜嫺的小嫻，早在與宥勝登記結婚換身分證時就改名叫林慈惠，「她說，她想自己出來做點事，她想開一間店，和大家分享生活，也和大家分享好物。這讓我有點嚇到，因為這不像她會做的事」。宥勝表示，他原本以為太太最大的幸福就是守在家人身邊，沒想到某天太太突然開口，說孩子上學去了，宥勝也投入自己工作，林慈惠也打算回歸工作身分，做一些真正喜歡的事。

宥勝說，這幾年過去，他忘了林慈惠過去當他經紀人時多麼精明能幹，不知不覺中把她當成只能顧家的家庭主婦，現在輪到他來支持林慈惠做想做的事，呼籲大家加入他太太的社團「慈惠的168號店」，並用本名跟林慈惠打招呼，「話說完了，那我就先去廁所哭一哭囉！因為我竟然有種覺得孩子長大，要看著她的背影放她高飛的感覺」。

宥勝替太太宣傳開FB社團。（圖／中時資料照片）

而宥勝文中也難得分享當年和林慈惠的登記結婚照，照片中林慈惠頭上戴著白色花圈，手上拿著捧花，兩人笑的幸福洋溢，宥勝說：「我們的婚事非常低調，沒有婚禮也沒有宴客，只在登記當天簡單打扮，這就是她婚姻的開始」。

宥勝發文。（圖／翻攝自宥勝之旅臉書）

(中時新聞網)