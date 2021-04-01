土耳其籍藝人吳鳳，2015年娶了台灣太太陳錦玉，兩人婚後生了一雙可愛的女兒，接著又領到身分證，正式升格為台灣女婿，時常在臉書分享日常生活的他，近來透露把老婆哺乳的模樣刺在身上，由於過程中太過疼痛，讓他痛到一度無法走路。

吳鳳在臉書曬出身上第４個刺青，他透露會選擇刺這個圖案，源自於看到老婆用心餵母奶的模樣，直接聯想到這是世界上人跟人最親密的關係，便決定刺在側腰上，因為只要照鏡子就能看到老婆餵奶的樣子，不過因為刺在這個部位，過程中一度痛到發抖甚至無法走路，坦言：「從來沒有體驗過這麼痛的一件事，但我想女人生寶寶應該更痛，我再一次佩服她們」，由於進度只進行到70%，吳鳳允諾完成後會再分享給大家。

對此，網友紛紛留言：「對老婆生養育兒的辛勞心存感恩，在心上，又刺青在身體上，對老婆深情的愛，令人羨慕呀」、「第一眼看見就覺得好感動，很美很有意義的刺青」、「餵母奶對媽媽來說是最珍貴的事情，能用這樣的方式記下來好有意義」、「抱著親餵寶寶是非常幸福的時刻」。

而他對老婆的疼愛可說是眾所皆知，之前有酸民罵老婆「醜到爆」，他立刻霸氣硬起來護妻，大讚：「我覺得老婆很美 其實我們不在乎啦」，並強調酸民言行就是這樣，最重要的是保持樂觀的心態面對比較重要。

(中時新聞網)