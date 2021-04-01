新冠疫情推升全球個人防護裝備需求激增，美德醫(9103)2020年營收成長近5倍，創集團成立30年以來的新高記錄，淨利破1億美元。執行長楊威遠說，去年受到疫情突發影響，個人防護裝備(PPE)需求強勁成長，推升價格飆漲，營運繳出漂亮的成績單，2021年訂單雖然還是很多，但因價格沒有像去年那麼高，全年度業績預期將不如去年，但還是會比往年成績來得好。

美德醫PPE領域在去年增加了很多新的客戶，楊威遠說，最基本盤已經高於往年，今年還有新產品線及合作案，而且還有很多新的案子可以爭取，在這部分業務還是會有很大的成長。他指出，今年首季拿到菲律賓的軍方防護產品標案，未來全球還會有很多標案或是和政府的合作案都會釋出，公司將會積極爭取。

2020年美德醫營收及稅後淨利分別超越4億美元及1.3億美元(約新台幣約114億元及37億元），營收較2019年成長達480%。楊威遠說明，去年營收占比高達46%為新客戶的挹注，去年上半年營收約1.63億美元，下半年再創新高，來到2.37億美元，主要因上半年美德醫療積極開發新客戶，下半年訂單確立陸續交貨，預計今年度新客訂單數還是會持續增加。

如同全球面對疫情發展而展開的數位轉型，楊威遠認為在疫情後期迎來的「低接觸時代」也需要「防疫轉型」，其中包括：主動化、分眾化、綠色化三個維度的變化。他說，新冠病毒不斷突變，專家評估短時間內難以全面消弭，人類將需適應與新型病毒共存的生活。美德醫療主張應根據消費者工作、娛樂等不同面向的生活情境，打造因應各種場合的健康防衛產品，滿足人們全方位的防疫需求，也將致力於研發環保材質，以及有助於環境保護的商品。

(時報資訊)