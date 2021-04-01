富邦金(2881)日前達到公開收購日盛金(5820)最低條件，宣告國內首樁「金金併」正式誕生。為安撫內部員工情緒，日盛金董事長黃錦瑭對內部員工喊話，除誠摯感謝公司上下全體員工這麼多年的付出與辛勞，也表示員工是公司的最大資產，日盛金除了重視股東權益外，更以維護員工相關權益為主要。

黃錦瑭提到，日盛銀行成立至今邁入第29年，長期深耕金融市場，持續以創新、效率提供全方位的金融商品及服務，並以顧客需求為導向的發展策略，在穩健經營中締造佳績。日盛證券在地深耕邁入第60年，雖是老字號券商，卻始終以「顧客至上、服務第一」為核心價值，近幾年在經營團隊之努力，重新建立日盛證券的核心品牌價值與市場定位並屢獲多項獎項肯定。公司獲利一路轉虧為盈，經營體質脫胎換骨，信用評等顯示穩定。雖和其他家金控相比規模雖小，但資產品質良好，獲利能力一路持續穩健。這是公司和員工共同努力的豐碩成果，也是日盛最大的價值所在。

黃錦瑭指出，未來新經營團隊即將進駐，公司運作及經營模式必然有別於現在，大家心中難免會有不捨、感傷或不安的心情，在此，懇請全體員工持續堅守工作崗位，善盡工作職責，持續推動業務，讓我們齊心努力，展現日盛員工最大價值，公司也會傾力維護員工保障及爭取相關工作權益。

(時報資訊)