亞洲製造業在3月提高產量，原因是全球需求強勁復甦，幫助這些業者暫時甩開新冠疫情造成的負面影響。不過，現在要面臨的是，上游用料成本增加，不僅考驗能不能無縫接軌，順利轉嫁給下游消費族群。同時，也要考慮通膨環境，會不會就此產生。

1日，亞洲發布了許多有關製造業者，樂觀看待景氣前景的調查結果。根據採購經理人指數（PMI），由於全球需求強勁，日本與韓國3月工廠作業活動大增。

協助製造此指數調研單位IHS Markit表示，隨著新冠疫苗的開始接種與對新產品的需求加速，韓國製造業者繼續保有樂觀態度。

儘管未來經濟成長仍然樂觀，但中國大陸3月的工廠作業活動，卻以近一年來最慢的速度在成長。

針對小型業者的財新中國(Caixin/ Markit Manufacturing) PMI指數，從2月份的50.9，下跌至3月份的50.6，且遜於市場預估。3月31日，中國官方也公布製造業PMI數值，其中顯示中國大陸工廠在農曆新年假期經短暫休息後，又開始提高生產數量。

不過，依賴出口的大型經濟體，還是繳出一張漂亮成績單。

au Jibun 銀行日本3月PMI，經季節性因素調整後，從2月的51.4升至終值52.7，同時也是自2018年10月以來，成長最快的一個月。

同時，韓國3月PMI為55.3，也是連六個月增加。

無獨有偶，台灣，越南與印尼的製造業作業也在加速增加。馬來西亞數值雖繼續減少，但速度已放緩。

不過，上游製造業者正承受原物料漲價壓力，對景氣復甦方面，也添加些許未知數。

儘管之前，因新冠疫情所引起的產業鏈供應斷炊已趨緩，但中國大陸財新調查發現，製造業的料件成本正急劇增加。

財新智庫(Caixin Insight Group)表示，由於投入與產出價格指數已上漲好幾個月，故須留意未來的通膨率。萬一一直增加的通膨率，限制政府寬鬆政策的執行，對疫後景氣持續復甦而言，不會是一個好消息。

(時報資訊)