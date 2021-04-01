行政院會議今(1)日通過貨物稅條例第11條之1修正草案，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機(下稱節能電器)非供銷售且未退貨或換貨者，每臺最高減徵貨物稅新臺幣2000元措施，將延長兩年。

財政部說明，自108年6月15日起至110年6月14日止實施購買節能電器退還減徵貨物稅措施，有效創造節電效益，抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。另據經濟部評估，目前10年以上老舊冷暖氣機及電冰箱尚有1242萬臺，占家庭現存數量比率達42.72%，實有再延長實施本措施之正面效益。為鼓勵民眾購買節能電器產品，財政部擬具「貨物稅條例」第11條之1修正草案，將購買節能電器退還減徵貨物稅之適用期間延長2年，至112年6月14日止。

財政部進一步表示，上開修正草案行政院將核轉立法院審議，該部及經濟部亦將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。

(時報資訊)