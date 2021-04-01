歷經中天關台、空頻近4個月，NCC昨拍板由華視進駐52台。資深媒體人陳文茜今爆料，此事連公廣集團董事長陳郁秀事前也「一無所知」，中廣董事長趙少康則補充，連華視總經理也說看報紙才知道，因為那根本不是華視的意思，都是上層交代NCC做的，痛批獨立機構根本不獨立，通通可以廢掉。

趙少康接連兩周舉辦座談，討論缺水、綠能議題。會後被問到華視進駐52台爭議，與會的資深媒體人陳文茜說，她就這件事情問公廣集團董事長陳郁秀，但對方竟說「一無所知」，後來陳郁秀說了一些情況，反正請看最後的答案。

趙少康質疑，他早就講過NCC、公廣集團都可以廢除，這兩個可以廢除的機關居然搞了52台，且公廣集團愈搞愈大，搞到無所不包，包含廣播、電視都包在裡面，而公廣集團用人當然跟政府有關係，這就什麼黨政軍退出媒體？

趙少康批評，現在大家都不演了，民進黨政府搞52台也不演了，要對中天撤照就撤照，要把華視放到52台就放，7位NCC委員昨全票通過給華視。

趙少康說，不僅陳郁秀不知道，連華視總經理也說是看報紙才知道要被放入52台，因為那根本不是華視的意思，都是上層交代NCC做的，令人氣憤，獨立機關根本不獨立，通通可以廢掉。

(中時 )