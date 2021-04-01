六福村期間限定開放自駕遊野生動物園，遊客不僅能開車入園，更能徒步在草原區和動物超近距離互動。（六福村提供）

連假即將登場，六福村主題遊樂園在4月2日至5日連假期間，招待未滿12歲兒童免費入園，並在即日起至5月31日期間規畫一系列「動物派對」活動，包含Keeper’s talk，由保育員和遊客分享動物相處的趣事、狐獴運動會、紅毛猩猩智取椰子等。

六福村規畫「動物派對」系列活動，包含動物狂歡派對遊行（周一停演），結合特技表演的快閃派對（周一停演），還有Keeper’s talk，由保育員說明動物特性及相關知識。

另外還有「修蹄師大顯身手」，可以現場觀看修蹄師以專業技術，為每隻馬匹量身修剪馬蹄、釘上蹄鐵。「狐獴運動會」由保育員打造專屬的極限運動場，讓狐獴可以站高，發揮守護家園的習性。

「紅毛猩猩智取椰子」則是透過行為豐富化設施，讓活潑的猩猩們攀爬棲架，設法取食椰子。另外還有「羊駝覓食趣」，讓遊客了解羊駝的飲食特性、為何有吐口水行。

「動物派對」期間限定開放的自駕勇闖野生動物園，不少遊客已經詢問園方，屆時不僅可開車入園，還能徒步在草原區，與犀牛、河馬、斑馬、鴕鳥、疣豬近距離互動，還可以搭上「狒狒籠車」，看狒狒爭食、被狒狒包圍的感覺，由於名額梯次有限，可上六福村官方網站查詢。

(中時 )