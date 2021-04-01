藻礁爭議 經部：不影響時程下會考慮降低影響方案 16:162021/04/01 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藻礁爭議延燒，經濟部1日表示，只要在不影響太多時程下，經濟部也會考慮能讓疑慮降低的做法。 立法院內政委員會1日舉行「海岸(洋)生態保護之法制、行政作為與藻礁保護」公聽會，邀請經濟部、農委會等單位出席。 經濟部次長曾文生出席時表示，天然氣第三接收站是為了台電大潭電廠新機組使用，讓台灣發電結構可以增氣減煤，希望改善空氣品質，是為了環保、減碳而存在的基礎建設，大家如果對工業港有一些懷疑或不清楚的地方，經濟部也願意釐清。 大陸禁台灣鳳梨後 陳明通：他掌握的情資不會再擴及其他農產品 社評／中國式民主與台灣選舉威權制 (工商 ) #經濟部 #藻礁 #爭議 #曾文生 #時程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 署長幕僚人事調動風波 前警大教授呼籲警察同仁要團結 13:472021/04/01 社會 屏市新興里 用健康手環照顧獨老 04:102021/04/01 地方新聞 竹科首例 漢民證實有員工確診 營運不受影響 12:172021/04/01 財經 三接遷址無共識 環團遺憾不停工 04:102021/04/01 政治要聞 現代 IONIQ 5 電動車被迫大幅減產：不是缺晶片，而是馬達不夠用 09:292021/04/01 汽車情報-汽車新聞 迎擊新八國聯軍 大陸將分化牽制 04:102021/04/01 焦點新聞 香港雙普選目標未變 04:102021/04/01 時論廣場 馬祖受大霧影響上午班機取消 海運今近千人訂位返家 11:162021/04/01 生活 中古車里程表未必眼見為實 法制局：善用監理服務APP 11:122021/04/01 生活 西屯區供水演練7大情境 盧秀燕：全力準備提前因應 12:212021/04/01 生活 曾因受傷影響表現 華夏科大謝婕珩榮獲全國女子1萬公尺競走金牌 12:162021/04/01 寶島 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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