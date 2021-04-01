藻礁爭議延燒，經濟部1日表示，只要在不影響太多時程下，經濟部也會考慮能讓疑慮降低的做法。

立法院內政委員會1日舉行「海岸(洋)生態保護之法制、行政作為與藻礁保護」公聽會，邀請經濟部、農委會等單位出席。

經濟部次長曾文生出席時表示，天然氣第三接收站是為了台電大潭電廠新機組使用，讓台灣發電結構可以增氣減煤，希望改善空氣品質，是為了環保、減碳而存在的基礎建設，大家如果對工業港有一些懷疑或不清楚的地方，經濟部也願意釐清。

(工商 )