峮峮、「豆花妹」蔡黃汝1日確認加入孫協志、王仁甫及許孟哲主持的中視《飢餓遊戲》主持陣容，五人一起出席全新陣容記者會。豆花妹笑稱觀眾會在節目看到自己想贏的劣根性，剛經過8人爭霸賽脫穎而出，飢餓三帥充分感受她想贏的決心，王仁甫笑說：「花花根本是《飢餓遊戲》比特犬。」許孟哲也喊話：「真的不是我們把她玩壞掉，是她本來就這樣。」而峮峮還現場跳起啦啦隊舞蹈，孫協志讚她：「思考直線，很會帶動現場氣氛。」

《飢餓》邁入第5年，孫協志表示：「這場記者會真的像是新節目的記者會，四年多來我們做了各種嘗試，但感覺有點像是同個狀態，加入新成員可以有更多不同的火花。」對於《飢餓》成員需要耐餓，峮峮認自個胃不好，因為球賽工作，她吃飯時間不固定，她樂天表示：「昏倒應該會有東西吃。」孫協志身為大前輩笑回：「沒有喔，連阿諾餓到吐都只能吃胃散。」豆花妹過去12指腸曾有狀況，還曾昏倒，但經過療養改善不少，她現在只想贏遊戲。

峮峮、豆花妹成為新成員。（吳松翰攝）

豆花妹衝勁十足，孫協志認證：「通常每個人都有攝影師，但她回來時，連攝影師都不見了，你們就知道她有多拚。」豆花妹被問及是否邀緋聞男友、八三夭主唱阿璞上節目，她笑回：「如果好朋友們想來上，我都很開心。」許孟哲則緩頰，「廣邀身邊好朋友啊」。

(中時 )