楊丞琳《靈語》人物海報。（甲上提供）

鄭人碩《靈語》人物海報。（甲上提供）

年度靈異懸疑驚悚國片《靈語》以一起難以破解的箱屍命案為開端，由是元介與禾浩辰刑警搭檔接手辦案，禾浩辰透露：「我的角色擁有特殊的體質能感知到另一個世界的靈魂。」搭配擁有豐富破案經驗及敏銳直覺的火爆刑警是元介，讓偵辦過程充滿刺激動作與靈異懸疑的元素。

兩人為了拍攝箱屍命案的戲，除了跑到坪林溪邊熬夜拍攝，當天氣溫還創新低，拍攝當時下著細雨，敬業精神舉目共睹。而劇組為打造逼真的命案現場，更搬來價值百萬的燈具，由工作人員一肩扛起器材走過吊橋架設燈光，營造出驚悚陰森又懸疑的氛圍，勢必讓觀眾感受到如臨現場的震撼體驗。

【靈語】幕後花絮：重磅卡司篇｜5.14冥中注定

此外，近日以《角頭－浪流連》聲名大噪的鄭人碩首次與全能天后楊丞琳飾演夫妻也讓粉絲驚喜萬分，楊丞琳坦言自己在戲中每天都處於心力交瘁的狀態，每當她在演完哭戲的時候都會感覺到一隻溫暖的手輕輕拍著她的背，回頭就會發現是鄭人碩，她笑說：「他是一個外表很爺們，但內心非常貼心溫暖的人，他都不會說話就只是默默地安慰我，跟他對戲非常愉快。」

該片1日曝光7款人物海報與最新幕後花絮「重磅卡司篇」，不僅用「失魂人夫」、「心碎母親」、「火爆刑警」、「通天師姑」等稱謂隱隱透露角色端倪，海報背景漂流在水上的紅色行李箱、詭異模糊的兩行紅字話語似乎透露了電影中連環箱屍命案與女童失蹤案的線索，以及呼應電影片名，而片中最神秘角色的丁寧坦言：「如果用一句話形容《靈語》，那就是你看不到的力量最大。」該片5月14日全台上映。

(中時 )