陸商務部：一貫反對單邊加關稅措施 16:062021/04/01 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美貿易代表近期表示，短期內不打算取消對大陸商品加徵的關稅。(示意圖／達志影像shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部4月1日召開記者會，發布會上，針對有關美國貿易代表近期表示，在短期內不打算取消對大陸商品加徵的關稅，但對與大陸展開貿易談判持開放態度，大陸商務部發言人高峰回應，中方一貫反對單邊加徵的關稅措施。 高峰表示，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，這不利於大陸、不利於美國、不利於世界，中美作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，透過對話協商解決彼此合理關切。 觀策站：呂謦煒》「建設性模糊」繞不開「九二共識」 蝦皮支付增資申請案 投審會2疑點釐清 (中時 ) #一貫 #反對 #單邊 #加徵 #關稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避捲政治 大陸須對外資更寬容 04:102021/03/31 焦點新聞 【角頭槍殺」台南角頭「建文」出殯 250輛黑頭車加5000名兄弟送行 08:372021/04/01 社會 美方啟動懲罰性關稅 印度、義大利等國遭殃 17:322021/03/31 財經 金門200人飛不成 轟未加開班機 04:102021/04/01 地方新聞 譴責軍方血腥鎮壓 美暫停與緬甸貿易往來 04:102021/03/31 全球財經 陳明通：中共111年召開20大 恐增台灣國安壓力 10:122021/04/01 政治 老大哥出殺手鐧 美砸1.42兆發展半導體 喊話打趴「他」 10:272021/04/01 財經 振興經濟有功 三倍券兌領率近100％ 14:422021/04/01 財經 中駐英大使館批當前中英關係遭遇困難 責任完全在英方 11:242021/03/31 兩岸 台灣人在大陸》無法想像的大陸中學生活 08:062021/04/01 徵文 秉持科學、務實 有利疫後重啟交流 04:102021/04/01 產業財經 兩岸熱門新聞 美日擬登釣島軍演 解放軍跟進 - 焦點新聞 - 旺報 迎擊新八國聯軍 大陸將分化牽制 - 焦點新聞 - 旺報 台灣學者：大陸不會把台海內水化 - 焦點新聞 - 旺報 不想捲入戰爭 亞洲小北約難成立 - 焦點新聞 - 旺報 人民幣全球外儲占比續創新高 美元占比連3季下降 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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