大陸商務部4月1日召開記者會，發布會上，針對有關美國貿易代表近期表示，在短期內不打算取消對大陸商品加徵的關稅，但對與大陸展開貿易談判持開放態度，大陸商務部發言人高峰回應，中方一貫反對單邊加徵的關稅措施。

高峰表示，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，這不利於大陸、不利於美國、不利於世界，中美作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，透過對話協商解決彼此合理關切。

(中時 )