苗栗縣山腳國小今年兒童節活動由學生策畫，學校老師表演炒熱氣氛。（山腳國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

歡慶兒童節，苗栗縣苑裡鎮山腳國小與眾不同，山腳國小今年讓6年級學生組成「山好自治鎮」，由自治幹部加入兒童節活動策畫，1日展現成果，擔任自治鎮小鎮長的學生郭亮祈，主持活動有模有樣，她表示擔任小鎮長責任重，看到大家臉上的笑容是她最大的成就，今年兒童節特別難忘。

山腳國小改變以往由上而下的兒童節慶祝模式，今年讓6年級學生組成「山好自治鎮」，由自治幹部參與活動策畫，並選出自治鎮小鎮長，以「山腳童協會－共好世代．今天我當家」為主題，辦理兒童節慶祝活動，也邀請樂齡學員參加，共同舉辦園遊會，義賣收入捐助慢飛天使，富有社會教育意義。

苗栗縣山腳國小今年兒童節活動由學生策畫，學生表演展現活力。（山腳國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣山腳國小今年兒童節活動由學生策畫，園遊會義賣所得捐助社福團體。（山腳國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

山腳國小校長謝旻憲表示，孩子們經由自治鎮的運作、民主的學習，塑造出山腳童協會，邀請樂齡阿嬤參加體現共好時代的意義，而「今天我當家」是希望由孩子的角度出發，無論是師生表演、義賣捐愛心，還是願望展示的環節，都不光是凝聚過節的歡樂氣氛，也教會學生負責任，與社會共好。

山腳國小的兒童節活動展現「跨世代」的成果，許多在國小樂齡學院上課的樂齡阿嬤也回到學校，拿出好廚藝準備胡椒餅、茶葉蛋等點心，也帶來許多家中用不到二手好物義賣，所得也捐助社福團體。參加活動的樂齡阿嬤笑說，她前一晚準備食材就期待的睡不著，山腳國小讓祖孫共學，是很棒的體驗。

苗栗縣山腳國小今年兒童節活動由學生策畫，除了體現公民教育，也讓祖孫共同參加，實現世代共好理念，圖為樂齡學員準備胡椒餅點心。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

山好自治鎮小鎮長郭亮祈表示，策畫兒童節活動最困難的地方，是剛開始大家意見很分歧，很難抉擇要舉辦怎樣的內容，在呈現成果時很緊張，一上台很害怕說錯話，直到大家給予肯定，看到大家臉上的笑容是她最開心的事，責任越大、成就感越多，更能體恤平時校長要管理這麼多人是多麼辛苦。

(中時 )