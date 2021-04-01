大陸股市在4月首個交易日高收，上證指數漲0.7％，深成指及創業板分別漲逾1％及2％。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）6,577億元。

香港信報報導，上證指數早段曾跌3點，跌幅為0.09％，低見3,438點，其後回穩，午後漲幅擴大，最高見3,470點，漲28點，漲幅為0.82％，1日收市報3,466點，漲24點，漲幅為0.71％，成交額為2,926.52億元。

深成指高開高走，最多漲214點，漲幅為1.55％，高見13,992點，全日收市報13,979點，漲201點，漲幅為1.46％，成交額為3,650.21億元。

滬深300指數報5,110點，漲62點，漲幅為1.24％；創業板指數報2,815點，漲56點，漲幅為2.06％。

各類股普遍造好，鋼鐵股漲逾3％；電力股漲逾1％；煤炭、房地產、化工、金融、有色金屬股靠穩；石油股跌逾1％；水泥股偏軟。

(工商 )