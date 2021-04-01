原物料價格上漲，加上兩岸房地產市場穩定，台玻(1802)平板玻璃及玻璃纖維今年首季以來的價格都比去年同期有大幅度的上漲；市場預期，台玻今年第一季營收獲利持續成長，加上因去年同期基期較低，今年首季的成長幅度從3成起跳。

台玻累計今年1-2月合併營收67.76億元，年增69.19%。

受惠建築用玻璃價格上漲，台玻2020年第三季就已轉虧為盈；在平板玻璃價格走揚，加上中國大陸市場獲利下，台玻2020年稅後淨利24.68億元，創近10年來新高。

台玻營項中，平板玻璃占營收68.65%、玻璃纖維有23.59%。在建築用平板玻璃價格穩定、太陽能需求復甦，電子級玻璃，以及玻纖價格上漲，台玻指出，產品價格調漲，加上去年同期因疫情衝擊基期較低，因此，2021年1-2月的合併營收年成長在5成以上。

市場指出，台玻2020年第三季開始，就慢慢脫離疫情的影響，營收獲利都有逐步成長。以2020年全年的營業毛利率16.89%，就比2019年提升1倍以上。

台玻指出，今年以來，國內及中國大陸市場的營運都已賺錢，加上平板玻璃、玻纖的報價維持在高檔，預期今年第一季的營運可維持2020年下半年趨勢，在成長軌道上。

市場估，在產品價格上漲趨勢不變，且需求成長，台玻2021年首季的營業毛利率應可提升到20%之上。

(工商 )