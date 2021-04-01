啥款！《當男人戀愛時》現正熱映啦！（翻攝自YouTube）

邱澤與許瑋甯主演的《當男人戀愛時》現正全台熱映中，好口碑也讓許多星友力挺，不僅《誰先愛上他的》的主創團隊到場支持邱澤，導演徐譽庭給予祝福：「希望邱澤這次更邁向金馬獎！」身為邱澤的表演老師，郎祖筠大讚：「已經沒什麼可教邱澤了！」此外，許瑋甯在片中的細膩演技，逼哭王陽明、蔡詩芸夫婦，兩人PO出與許瑋甯的合照力挺：「電影真是太好看了！」

由《紅衣小女孩》系列億萬導演程偉豪監製，搭檔《浪子回頭》MV破億點擊導演殷振豪的「雙豪組合」攜手打造，2021最揪心的台式新浪漫愛情電影新作《當男人戀愛時》，29日舉辦首映會，不僅金獎主創團隊星光熠熠，參加首映的嘉賓更是大牌雲集，金馬獎影后謝盈萱發文表示：「男女主角榮登今年個人最喜歡的銀幕CP，怎麼那麼養眼又充滿化學反應！」

《誰先愛上他的》主創團隊謝盈萱、徐譽庭、賴聰筆、許智彥力挺邱澤。（金盞花大影業提供）

金馬獎最佳男配角的納豆錄映後推薦時還語帶哽咽：「很難得可以看到這樣感動人心的電影，這是我今年最激推的電影！」阿Ken也發文表示喜愛：「導演充滿愛的手法、男女主角魅力無窮的表現，讓觀眾跟著情節起伏感受角色的喜與悲。出了電影院還是會回味好多細節！」

除此之外，和導演殷振豪合作過的高捷、魏如萱、李友廷，以及柴智屏、阿Ken、呱吉、光良、何如芸、朱俐靜、劉奕兒、張書偉、陳妤、傅孟柏、張書豪、田中千繪等名人，散場時眾星皆紅著眼眶，眾人更是預測本片將會帶起一股「啥款」台式招呼語風潮。

(中時 )