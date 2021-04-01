1日苗栗縣長徐耀昌和縣內寄養家庭相見歡，並贈送小朋友禮物童書，祝福健康成長、茁壯。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府去年受理1004件兒少保護通報，提供受虐兒少及家庭服務量共121戶148位兒童，多以嚴重疏忽、身體虐待不當管教等類型問題，寄養安置75名兒童，6歲以下即佔一半，因此寄養家庭的照顧模式最符幼孩童需要。1日苗栗縣長徐耀昌招募寄養家庭，希望攜手民眾一起建構兒少安全網。

縣府社會處長楊文志表示，2013年縣內有51戶寄養家庭，今年剩下35戶下降37.8％，縣內目前共有116名受安置兒少，其中45名兒童寄養中，其餘則安排在親屬家或是寄養機構。

家扶中心主任湯鳳琴表示，寄養家庭每年要40小時以上親職訓練或生活照顧訓練，幫忙照顧受虐孩子，不同於寄養機構的團體式寄養照顧，寄養家庭以1對1或1對2方式照顧年紀較小的孩子，在家庭關係中建立生活規範、依附關係，病獲得早療、心理諮商、醫療等協助。

1日徐耀昌感謝寄養家庭發揮「幼吾幼，以及人之幼」的愛心，為遭受虐待、疏忽照顧的兒童少年，提供緊急保護與庇護照顧，並贈送每個小朋友童書，現場還有3歲女童下個月將有美國夫妻領養，徐耀昌也祝她健康快樂成長、茁壯，享受家庭溫暖。

從馬來西亞嫁到苗栗的陶慧嫻自2001年加入寄養家庭行列，迄今20年，安置超過50位孩童，她分享，成為寄養家庭首要條件就是要非常喜歡小孩，，要有包容心，雖然照顧這些幼童會辛苦，但看到孩子們成長茁壯，變乖變優秀都十分有成就感。

徐耀昌表示，縣府每年度均編列預算辦理家庭寄養安置服務，2016年補助寄養家庭每月1萬8439元提升至今年每月2萬7254元，並增列寄養家長喘息服務、增加嬰幼兒寄養育兒津貼、為寄養家長增加投保團體傷害險，希望更多家庭加入寄養家庭行列，建構兒童少年安全網。

(中時 )