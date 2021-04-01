台南市安平區陳建文出殯喪禮共來了3000多人，其中北部幫派誇張動員，人數占了7成，在地致祭者反占少數，警方懷疑幫派藉機吸收在地勢力，暗中準備插旗台南。
陳建文喪禮排場，據聞全是他的胞兄陳建寧一手跨海請託，他長年在菲律賓經營博弈，結交不少道上兄弟，透過他的面子，包括香港、澳門與馬來西亞的博弈業者都來捧場。
安平角頭陳建文輩分並非全台一線級大哥人物，在地角頭幫派參加公祭有限，反而是天道盟、太陽會、四海幫與竹聯幫仁堂4大幫會，這些領袖大哥級人物與陳建文無直接交情，卻率大批幫眾致意，這場喪禮外來勢力動員超出在地勢力甚多，令人懷疑動機不單純。
台南市黑道地盤以地方角頭為主，台灣4大幫派色彩較淡，竹聯幫雖在台南設有分會，卻不活躍。不過建文屬意外過世，安平3大角頭殞落1人，警方懷疑各幫派會誇張動員，可能是組織為了藉機吸收人馬，建立勢力插旗台南。
避免外地與在地黑道爭奪利益分贓，掀起另一波糾紛，警方正密切注意動向。另外，陳建文喪禮過後，心腹手下是否對行凶者蔡秉逸的手下與相關友人展開報仇計畫，已派警力監控。
(中時 )
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