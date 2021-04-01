立法委員劉櫂豪第7屆2021愛台東夢想資助計畫得公布6組得獎者，於1日舉辦頒獎記者會。（立法委員劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

立法委員劉櫂豪第7屆2021愛台東夢想資助計畫得公布6組得獎者，於1日舉辦頒獎記者會，總獎金提升至40萬元，劉櫂豪說，期待讓夢想實踐的能量影響社會每個角落。

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫自2015年舉辦第1屆迄今已邁入第7年，獎助台東青年勇敢在台東追逐自己的夢想。劉表示，舉辦的動力是自己過去在求學和政治路上收到許多溫暖與鼓勵，期盼自己獲得鼓勵與支持的同時，自己也能成為一個鼓勵、溫暖與陪伴夢想的人。

連續7年擔任評審的林志興博士表示，每個夢想都像一株秧苗，雖然可能遭遇不同的天氣與際遇，但成長後都能匯集成綠油油的田地。他說明，本屆的評選經過委員們激烈討論，最終的名單蘊含著鼓勵年輕人狂狷的想法、勇敢地思考，期盼每個年輕人都能勇於思考、勇於探索。

而拍攝《怪房客電影短片計畫》的獲獎者賴學貫說，「我一直以為離開台東才會成就夢想，沒想到回台東後才真正圓夢。」

得獎名單及內容為：卡德斯工作室《朝陽縱谷 - 台東觀光旅遊桌上遊戲》、賴學貫《怪房客電影短片計畫》、馬佳文《Zumba-舞動荒野的美》、林芸竹《WaWader 原住民族親子圖畫書探索基地》、吳欣培《城市閱讀》、沈杰修《胡適130周年冥誕之走讀鐵花村》等6組。

(中時 )