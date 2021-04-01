新冠疫苗問世後，疫情漸趨緩，業界開始構思防疫產業的未來發展及後疫情時代下的產業轉型。美德醫療(9103)集團執行長楊威遠預期未3年全球個人防護裝備(PPE)市場產值將增加286億美元，年成長率仍可望達9%。他認為全球疫情受到控制後，因為對疫情餘悸猶存，預告低接觸時代的來臨，這將會催生一種全新的生活形態。

楊威遠指出，眾所知的是，現今所有疫苗最高的保護效力僅達到95%，大家都不願意這5%的感染機率發生任何人的身上。看好加強防護與病毒共存的日子，美德醫療將搶先業界推出有效抗病毒的新型奈米複合材料系列-Medtecs Shield美德神盾。

運用最新防疫科技的Medtecs Shield美德神盾新型奈米複合材料系列產品，是一種高機能性表面處理環保材料溶液，具備耐超高溫(500°C)、抗病毒、抗菌等功能。楊威遠說，這是台灣本土抗病毒的研究團隊歷時八年，投入超過百萬美元研發、測試、生產，並取得高達38張全球認證測試報告，擁有多國專利及多家公正實驗測試單位的病毒、細菌測試報告。

楊威遠說，2020年提出的「全球常備庫存服務」(Global Stockpiling Services)策略，積極與全球政府單位、企業等，提供PPE庫存系統的建構暨管理的全方位解決方案，以確保防護裝的充足性及有效性，並運用自身PPE生產製造優勢，在菲律賓、越南、柬埔寨、新加坡、台灣等地的銷售網路。目前看來，美德醫首季訂單情形表現不錯，今年還有很多標案和政府合作案陸續會釋出，公司將積極爭取，為營運添動能。

(時報資訊)