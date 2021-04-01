4月第一個交易日，泛宏碁(2353)集團股價全面收紅，包括展碁國際(6776)、宏碁資訊(6811)、智聯服務(6751)、建碁(3046)、安碁資訊(6690)等。母公司宏碁去年獲利創近10年新高，每股盈餘（EPS）來到2.01元，2020年現金股利1.5元，也是創10年來新高。含宏碁的上市櫃6家公司的市值以今天收盤價計，已經突破1100億元，達1126億元，昨天掛牌的展碁市值今天貢獻了58.9億元。

宏碁董事長陳俊聖在2014年加入宏碁至2017年為全球總裁暨執行長，並自2017年起擔任宏碁董事長暨執行長，領導團隊進行企業轉型，並積極拓展新事業版圖。若從股價來看，宏碁股價自2014年以後，有2年股價站上30元大關，一次是在2018年的元月，第二次就是2021年的3月至今。這波宏碁的「3」字頭股價，在後疫情的宅經濟新常態下，能否持續不墜？終端需求和小虎們的業績表現是重要指標。但從小虎們去年豪邁的配息來看，母公司宏碁今年可望笑納豐沛的業外收入。

宏碁董事長陳俊聖上任後就主張推動雙引擎轉型，主軸一從實體產品，走向網路雲端與人工智慧（AI）等新事業，孵育小金雞如酷碁、宏碁智新、宏星技術等。主軸二從產品品牌轉向生活（Lifestyle）品牌，像是推出電競飲料、膠原蛋白飲、空氣濾清器等，

翻開已經上市櫃的小虎們去年財報，展碁國際去年EPS為2.63元，宏碁資訊去年EPS為5.74元，智聯服務去年EPS為2.76元，建碁去年EPS為-0.93元，安碁資訊去年EPS為4.93元。去年小虎們除了建碁虧損外，其餘獲利都繳出亮麗成績單；在股息發放方面，展碁國際發放現金股利2元，宏碁資訊現金股利3.5元，智聯服務現金股利2.1元，安碁資訊發放現金股利3.3元，股票股利0.2元。(2-1)

(時報資訊)