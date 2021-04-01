單一宏碁(2353)的市值，以今天收盤價31.65元計，市值為946.6億元，而各別小金雞總計市值為161.6億元。以下是宏碁旗下上市櫃5虎的專注業業務範圍和重要經理人，和最新市值。

展碁國際是台灣第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商，代理資訊電子產品、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案與家電等，代理品牌超過150個，包含伺服器通路品牌美超微，也是任天堂台灣主要總代理、Adobe 軟體獨家代理等。董事長為陳俊聖，總經理為林佳璋。以今天收盤價72.2元計，市值為58.9億元。

宏碁資訊專攻雲端與企業的數位轉型，成立於2012年，結盟全球數百家頂尖技術夥伴，提供企業C3A+P數位轉型解決方案，包括Cloud Service（雲端服務）、AIoT（智慧物聯網）、Application（加值運用與開發）以及Appliance（邊緣運算載具）、Platform as a Service（平台即服務），全面協助企業數位轉型。董事長為陳俊聖，總經理周幸蓉。以今天收盤價174.5元計，市值為63.5億元。

智聯服務協助企業順利擴展IT架構、優化核心業務的應用服務，幫助資訊單位開發、管理和現代化應用，加速數位化轉型和業務成果。董事長施宣輝，總經理韓政達。以今天收盤價77.9元計，市值為10.1億元。

建碁（AOPEN ）專精於工業電腦市場的商業應用解決方案，提供給全球化的企業諸多數位轉型的升級選項人工智慧與物聯網的結合，提升商業運營的效益與價值。董事長陳俊聖，總經理蔡文鋒。以今天收盤價19.6元計，市值為6.8億元。

安碁資訊為資安監控委外服務商（MSSP，Managed Security Service Provider），提供客戶最即時的資安防護。為國內頂尖SOC服務供應商，能同時提供從SOC建置、諮詢顧問、資安健診、事件監控到鑑識服務等整套資安解決方案的資安公司。董事長施宣輝，總經理吳乙南。以今天收盤價134元計，市值為22.3億元。(2-2)

(時報資訊)