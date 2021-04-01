今年第一季全球股市出現明顯的投資風格轉換，MSCI世界指數在首季上漲4.52%，不過各市場與各類股表現落差相當大，根據Lipper統計，今年來國內投信發行的海外股債基金，績效前10強排名主要集中在原物料與亞股相關，第一名的保德信全球資源基金首季大漲13.9%最為亮眼，名列第四的德銀遠東DWS全球原物料能源基金上漲10.58%表現也不俗。

另外，包括保德信亞太、群益印度中小、柏瑞亞洲亮點股票、中國信託越南機會等亞洲相關基金，第一季表現打敗超過500檔國內投信發行的海外股債基金，績效達8%、9%，顯見在基本面與企業獲利的支持下，亞股仍是今年市場偏好的投資標的，這波多頭續航力有望延續至第二季。

保德信亞太基金經理人曾訓億指出，根據2021年全球各區域經濟成長預估，亞太整體的成長率有望來到8.3%，明顯高於全球6.5%的表現，且在今年低基期效應之下，亞洲整體經濟成長率有機會創下金融海嘯以來新高紀錄，搭配企業獲利盈餘上修，因此相較其它經濟體來說，亞太地區成為全球資金寵兒，表現也相對其他新興市場更為突出。

越南胡志明指數於上周回檔2.7%，為新興亞股表現相對弱的市場。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行每年會根據銀行資產品質制定當年度各家銀行可承作的信貸額度，今年央行公布的額度僅較去年增加12%，然去年越南銀行的實際信貸增長就已經達12%。今年越南經濟回彈，成長力道較去年強勁，央行公布的信貸額度從而被視為負面消息，導致市場震盪。

張晨瑋指出，其實越南央行的信貸額度設定通常偏向保守，且銀行後續仍可就實際情況爭取提高額度。根據歷史經驗，過去兩年逾半數的越南銀行年度信貸額度幾乎都超過央行設定值，因此本波修正預料為短期事件，建議投資人不妨適時低接。

(時報資訊)