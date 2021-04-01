博愛座爭議層出不窮。近日一名女學生表示，放學搭公車回家遇到一位脖子掛身心障礙的老伯，要求讓位，她向對方表示自己經痛不適，隔壁的阿姨見狀便想讓位，她因為不想跟老伯坐在一起，便阻止阿姨讓位，老伯看了十分不滿，令她直接爆氣怒罵「我就是月經來不舒服，我有惹到你是不是啦！」這段經歷曝光，引發網友熱烈討論。

該名女學生昨（3月31）日於臉書《爆怨2公社》抱怨，一如往常放學搭公車回家，她坐在公車後門第一排靠走道的位子，此時一名脖子掛著身心障礙手冊的老伯上車，並要求她讓位，她向老伯表明因生理期不舒服，因此無法讓坐。

老伯為此不斷地碎碎念「我殘障啊！我不能站」，坐在內側靠窗阿姨不忍便想讓位，但原PO認為生理期不舒服，再加上不想跟老伯並肩坐在一起，因此阻止阿姨讓位，「所以繼續坐在座位上」。

此景讓老伯碎念地更加頻繁，原PO終於忍不住爆氣，將音量放大5倍怒喊「我就是月經來不舒服，我有惹到你是不是啦！」全車頓時鴉雀無聲，其中一名男子起身將座位讓給老伯，但老伯仍不停地碎念，原PO最後以勝利的口吻說「他以為他踢到小綿羊，結果是踢到超級無敵不鏽鋼加大鐵板啊！」

貼文曝光後，湧入不少網友回應，大部分人看傻眼表示，妳不讓座就算了，還阻止別人讓座，到底是什麼心態？總有一天妳也會老、會殘，不希望到那天的時候，被他人這樣對待吧？也有人認為，自己不讓位沒關係，那是個人問題，妨礙別人讓位又牽涉到個人品格，妳不願讓位也阻止他人讓位，真的很自私，就算在怎麼不喜歡老伯，但阻擋他人真的說不過去。

原PO事後也在留言區補充回應，「冷靜下來思考一下，這行為真的是不好的示範」，並道歉表示以後會改進。

(中時新聞網)