德國汽車大廠福斯汽車（Volkswagen）先前被爆出，考慮將美國公司改名為「Voltswagen」，其中「Volt（伏特）」代表其進軍電動車之決心，然而在消失近1天後，福斯於周二（30日）出面，表示一切都只是愚人節手法；不過，這次的營銷手法似乎造成反效果，福斯將自己推上了風口浪尖，過往黑歷史也被外媒一一爆出。

不久前，國外媒體爆取得福斯汽車外流的一份未完成新聞稿，內容指出，福斯計畫更改的新名稱於5月生效，主要為推動電動車的發展，因此在將來只有電動車車款的logo將變成「Voltswagen」，汽油車則保留「Volkswagen」原名；然在近1天之後，福斯汽車澄清，這只是愚人節行銷手法。

綜合外媒報導，福斯汽車在電動車領域確實下足了功夫，但更名的玩笑可能會引來美國證券交易委員會（SEC）對其進行審查，或是被投資人提告；根據《證券法》規定，公司禁止向投資人做虛假或具誤導性的聲明。

事實上，SEC對公司一些有問題的聲明表示「關切」早有先例，馬斯克曾在推特上回應「420美元的價格將公司私有化」推文，最終在2018年，馬斯克與SEC以2000萬美元的價格達成和解。

福斯為僅次日本豐田（Toyota）的全球第2大車廠，近年正快速發展電動車，只不過一些福斯的高階主管表示，福斯在美國電動車市場上，仍不及特斯拉（Tesla）和通用汽車（General Motors）這麼受關注。

而這次福斯的「愚人節改名風波」的確也引起不少關注，受矚目的也包括他以前黑歷史，2015年，福斯汽車在美國國內銷售的車上安裝非法軟體，並在柴油引擎的測試中造假，引起德國有史以來最大企業危機，而福斯汽車也為此支付含罰金在內，高達320億歐元的費用；2017年時，福斯承認其詐欺、妨礙司法，以及錯誤的發表，此為與美國司法部達43億美金的協議和解金的一部分。

(中時新聞網)