兒童節前夕，一群號稱「台中在地媽媽」的家長們，1日聚集北屯區敦化公園並批評，公園改造後遊具彷彿「複製貼上」，台中遊戲場許願池發言人劉淑韻指出，針對台中市公園遊具問券調查，共612份有效問卷，其中民眾回饋滿意度僅2.4分，整體滿意度不到一半。建設局表示，逐步改善，並委託民調公司調查，滿意度大幅成長至近9成，顯示民眾對逐步改善給予支持肯定。

台中市建設局表示，「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，打造共融公園，並兼顧孩子遊戲場域的安全性，108年至去年已新闢及改善完成109座共融公園及284處附設兒童遊戲場，預計今年底前再改善63座、新闢2座共融公園，較中央規定期限112年1月24日提前完成。

「在地媽媽」趙盈慈說，公園兒童遊具改善就是把舊遊具拆除，後放上簡單的遊具，大多是磨石子溜滑梯加鳥巢鞦韆，有的可能就是放個搖搖馬或旋轉杯等，孩子玩一下就覺得不好玩，認為主管單位應多用心。

台中遊戲場許願池發言人劉淑韻（圖左）指出，原以為自己家附近公園改善後，應有很棒的兒童遊具，但周邊的住戶卻沒有聽說過有公聽會或說明會。（張妍溱攝）

台中遊戲場許願池發言人劉淑韻指出，原本以為自己家附近公園改善後，應有很棒的兒童遊具，但周邊的住戶卻沒有聽說過有公聽會或說明或，現在都已經完工要修改可能很困難，覺得遺憾可惜，對小朋友來說很悲慘。

為傾聽民意，建設局規劃時均進行地方訪談、召開工作坊了解需求，設計階段並邀請專家學者、景觀總顧問與相關NGO團體參與審查，在有限經費下兼顧樂齡、兒童不同年齡族群需求。

建設局指出，去年委託民調公司辦理3次民意調查，去年4月首次調查民眾對於美樂地計畫滿意度約6成多，經逐步改善，去年11月第3次調查滿意度大幅成長至近9成，表示市民對於公園逐步改善給予肯定。

另建設局攜手朝陽科技大學景觀總顧問團隊，今年將推動台中市公園綠地更新及通用設計準則，包含兒童遊戲場及無障礙設計，同時提出台中市特色公園、共融公園執行策略及分年分期計畫，進一步規劃台中市旗艦型兒童遊戲場及亮點共融公園。

(中時 )