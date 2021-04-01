圳堵仁愛公園爬繩區PU鋪面破損嚴重。（王文吉攝）

台中市神岡區圳前仁愛公園兒童遊戲設施危機四伏，爬繩區PU鋪面破損嚴重，還有小朋友被石子溜滑梯的粗糙顆粒給磨到出血。市議員周永鴻接獲民眾反映，1日邀集建設局和神岡區公所會勘，要求盡快修復破損設施，並投入經費更換爬繩區鋪面及改善遊樂設施。

圳前仁愛公園佔地2.1公頃，於2014年11月啟用，因為在清泉崗空軍基地附近而設置空軍主題的兒童遊戲區，受到不少家長和小朋友喜愛，原本是不少家長心目中的優質特色公園。

周永鴻說，不少家長向他反映公園內的遊具破損狀況嚴重，從攀岩牆、爬繩索到沙坑區跳台都有破損情形。遊樂區內的石子溜滑梯不是磨石子滑面，而是微凸起的顆粒狀，家長反映小朋友滑了1、2次腳就擦傷、甚至流血。

周永鴻今日與相關單位到遊戲區會勘，確認設施損壞情形，發現爬繩區PU鋪面大面積破損，而攀岩區和沙坑區跳台也都有損壞情形。溜滑梯的石頭顆粒凸起以及兩側燈具都可能讓遊玩的小朋友受傷。

周永鴻要求市府應盡快修復破損設施，並投入經費改善整體遊戲區環境，尤其是爬繩區鋪面應全面更換。如此才能讓圳前仁愛公園能成為家長安心、小孩開心的遊憩場所。

神岡區公所表示，因經費不足，目前只能先以補丁修補爬繩區PU鋪面。建設局養工處承諾儘速修復損壞設備，並尋求經費改善設施。

(中時 )