由於全球原物料短缺，漿價從去年底就持續飆漲，衛生紙大廠金百利克拉克忍不住成本壓力，決定在6月份調漲北美衛生紙、尿布等商品價格，接下來恐引發連鎖效應，幫寶適、寶潔等廠商都有望跟進。

根據CNBC報導，民生用品大廠金百利將調漲北美兒童、成人護理、嬰兒用品與衛生紙的價格，漲價幅度落在10%以下，最主要原因仍是從去年底開始全球貨櫃短缺，紙漿成本上漲所影響。

美國財務研究與分析中心分析師Arun Sundaram在最近的一份研究報告中表示，金百利正面臨原物料顯著的漲價，加上低出生率的影響，紙類供應鏈出現相當緊繃的狀況。

另外新冠肺炎疫情期間，民眾搶買紙類相關製品，出現供不應求狀況，儘管最近幾個月供應有所恢復，但許多商店仍然限制消費者購買紙製品的數量。

金百利克拉克最終忍不住成本壓力，將於6月份調漲，最遲於6月下旬完成全面性的漲價，是否影響其他大廠跟進，仍有待觀察。

(中時新聞網)