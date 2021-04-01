台電南投區營業處稽查違規偷電，從今年初到3月底，追償電費累計739萬元，比去年同期成長116.79％，其中3月追償電費金額達525萬元，較去年5月追償電費430萬元再創新高，創下4年多來單月最高紀錄。

台電南投區營業處處長李宣昌表示，違規用電惡性與非惡性占比為88％及12％，而稽查違規用電績效單月破500萬元，顯示仍有不少民眾心存僥倖，意圖透過違規用電行為，牟取減少電費支出的不正利益。

李宣昌指出，依據《電業法》第56條及違規用電處理規則第3條所稱的違規用電，包括在線路上私接電線；繞越電度表或其他計電器，損壞或改動表外之線路；損壞或改變電度表、無效電力計、其他計電器之構造，或以其他方法使其失效不準；在電價較低的線路上，私接電價較高的電器；包燈用戶在原定電燈盞數及瓦特數以外，私自增加盞數或瓦特數；依約定設備容量計費的電力用戶，在原申請馬力數、瓩數或仟伏安數以外，私自增加馬力數、瓩數或仟伏安數。

李宣昌說，近年來查獲違規用電手法，以私接線路、破壞電表結構及製造比流器短路等情況居多，台電人員發現用電異常或接獲民眾檢舉就會派員查緝，查獲違規用電行為，不僅要賠償台電損失，還可能會有刑責，得不償失，呼籲民眾切勿 違法。

不肖業者藉由安裝省電器，卻在電表上動手腳造成計量失準，即構成違規用電，請民眾要特別小心；台電為鼓勵民眾檢舉違規用電，經檢舉並查獲成案後，檢舉民眾可獲得台電追償金額的1成獎金，每案最高金額10萬元。

(中時 )