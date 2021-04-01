全新驚悚電影《靈異詭店》由《德州電鋸殺人狂》監製與《哭泣的女人》、《怨咒》幕後團隊聯手打造，並邀請到曾因《分居風暴》及《新居風暴》獲得柏林、坎城影展雙影帝的沙哈布侯賽尼所主演，電影即將在4月23日在台上映。

該片描述一對夫妻於深夜臨時入住一間人煙稀少的老舊飯店，恰巧住進台灣人十分忌諱的房號「414」套房後，便不斷遇到靈異怪象，例如聽到頂樓的奇怪腳步聲、房門外不發一語的詭異男童，甚至目睹明明已在房內勘查的警察，下一秒卻又出現在房門外敲門的靈異幻象，令人看得頭皮發麻！驚悚的預告一上線後更是引發網友熱議。

不僅網友期待萬分，《靈異詭店》也在西班牙莫林斯德雷伊恐怖電影節（Molins de Rei Horror Film Festival）中榮獲最佳導演、男主角、劇本等三項大獎，成為最大贏家。本片營造出詭譎且令人窒息的恐怖氛圍，成功地在國際影展中引起關注，也獲得影評及外媒的一致好評，並讚譽道：「完美傳承了『庫柏力克式』的恐怖手法，宛如經典電影《鬼店》翻版！」

(中時 )