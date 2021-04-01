日本朝日新聞經營的「朝日新聞中文網」昨天宣布關站，結束9年的中文新聞服務。朝日未說明關站原因，不過朝日去年業績不振，半年大虧逾400億日圓。

朝日新聞中文網昨天公告，網站於3月31日關閉；長期以來，獲得許多讀者支持，打從心裡表達感謝。

公告中說，該網站自2012年4月成立以來，以台灣、香港為首，努力成為全球各地讀者與日本間的橋梁。雖然網站關閉了，但與讀者的（感情）羈絆，今後會好好珍惜下去。

朝日新聞中文網的公告並未說明關站原因。

不過根據朝日新聞社去年11月30日公布的2020年4月到9月的期中決算（中間連結決算），因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情等因素，淨損益共虧損419億日圓（約新台幣115.8億元），時隔9年首度出現赤字。

日媒「週刊新潮」網路版「Daliy新潮」報導，朝日新聞2020年度全年的經常利益預計將虧損170億日圓。社長渡邊雅隆為負起責任，今天起離職，由副社長中村史郎接任社長。

調查報紙、雜誌等銷量的日本ABC協會（Japan Audit Bureau of Circulations）統計，朝日新聞的發行份數，2015年將近700萬份，但2020年8月滑落到499萬份，是55年來首次低於500萬份，去年10月剩496萬份。若扣除沒有送到讀者手上、直接廢棄掉的「硬塞」份數，實際販售份數恐不到350萬份。

(中央社)