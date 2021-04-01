P.LEAGUE+元年例行賽進入最後尾聲，台北富邦勇士於3月中旬確定奪得例行賽龍頭寶座，全力備戰總冠軍賽。10日迎戰桃園領航猿為勇士例行賽最後一場主場賽事，也是P.LEAGUE+本季例行賽的壓軸戲碼，邀請球迷進場一起戰到最後一刻。

為了歡慶勇士前進總冠軍賽，凡於勇士官方售票網購買C區應援席，即可享有四人同行八八折優惠！同時。延續這股氣勢，本場由台北富邦銀行與台北富邦勇士聯手打造「J場我在 全城爭冠」主題周，整個城市一同陷入籃球的狂熱，向勇士爭冠之路邁進！

健康是人生最大的財富，為了鼓勵民眾養成良好運動習慣，台北富邦銀行持續贊助台灣重要運用賽事如台北馬拉松、富邦盃少棒賽，這次更別出心裁，與富邦勇士強強聯手打造「J場我在 全城爭冠」主題周。

不僅派出最受歡迎的百萬級神卡「富邦J卡」在球場與球迷相見歡，要以國內一般消費3% LINE POINTS無上限的吸睛回饋及豐富多元的旅遊優惠，為消費者帶來最輕鬆愉快的休閒體驗，同時入場即可獲贈「J場我在 全城爭冠」加油手舉牌。

「J場我在 全城爭冠」主題周，勇士準備了眾多豐富的互動遊戲和美食攤位，一樓的勇士出任務包含「專注一心 J要冠軍」、「目標一致 全力拚戰」以及「All For One」，美食攤位供應甜蜜小刺蝟、讓人超滿足的日式甜甜圈「Hoo. Donut呼點甜甜圈」，還有蛋香濃郁的「get & go帶走雞蛋糕」，以及精緻的法式飲品「SOMA特調飲品」。

而在上周開賣的「2019-2020台北富邦勇士年度球員卡」第一波散包三天內就一掃而空營收破400萬！第二波的限量精裝盒7日將於全台經銷通路上市，10日比賽當天也將會有勇士主場限定店壓軸登場。尚未抽中心中最渴望的珍貴卡款，當天可千萬別再錯過，J場一定要在！

(中時 )