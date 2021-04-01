前監察委員、柏美建設實際負責人周哲宇，與海天保全負責人葉海瑞，因中泰花園公寓大廈產權問題，竟向檢方誣告2住戶，台灣高等法院維持一審判決，斥責否認犯行，未見反省之意，將周、葉各依誣告罪判刑5月及4月，可上訴。

2018年周哲宇另因偽造不實債權向法院聲請強制執行，逼迫住戶賣屋，獲百億都更暴利遭判刑2年定讞，他拒不到案執行，遭台地檢署通緝，台北市警方逮捕周哲宇，將他移送北檢後、發監執行。

誣告罪部分，高院認為周及葉男自知共同虛構債權執以聲請本票裁定而涉犯使公務員登載不實罪，為向住戶施加壓力，竟對其等提起誣告告訴，使對方無端受到刑事偵查，承受極大之心理壓力，又虛耗偵查資源，漠視國家司法權之行使。

高院斥責周及葉否認犯行，未見反省之意，考量其犯罪動機、目的、手段、品行等一切情狀，判處周哲宇有期徒刑5月，葉海瑞有期徒刑4月。可上訴。

(中時 )