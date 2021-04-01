泰安溫泉代表苗栗縣參加交通部觀光局舉辦的2021台灣好湯金泉獎，共獲得28萬2679票數支持，勇奪中部溫泉區第1名，苗栗縣政府文觀局感謝鄉親及全國遊客對泰安溫泉的愛戴，未來將持續給予全國遊客更多優惠，歡迎大家一起到苗栗泰安泡溫泉、賞美景、品美食。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗泰安溫泉區已有百年歷史，更榮獲交通部觀光局全台「十大好湯」殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號。

文觀局指出，金泉獎選拔活動，網路票選佔總成績30％，後續將有專家至各縣市溫泉區辦理實地評選，佔總成績70％，縣府將會協同相關局處單位、泰安鄉公所、泰安溫泉區觀光發展協會及各溫泉業者們，努力做好一切準備，提供遊客最優質的觀光友善旅遊環境。

文觀局長林彥甫表示，之前參與投票的民眾除了有機會抽中iPhone12手機、住宿券及泡湯券等大獎，縣府為感謝支持愛護泰安溫泉的遊客們，結合泰安溫泉區觀光發展協會與溫泉業者合作加碼。

2021台灣好湯金泉獎第1階段網路票選，苗栗縣泰安溫泉勇奪中部溫泉區第1名，縣府表示未來將持續推出優惠活動，歡迎全國民眾來苗栗泡溫泉、賞美景。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

觀光行銷科表示，活動包含虎山溫泉會館、湯悅溫泉會館、湯唯溫泉渡假會館、錦水溫泉飯店、騰龍山莊及泰安觀止等多家溫泉業者，加碼超過10萬元，共60張的住宿券及泡湯券，另舊山線鐵道自行車也提供乘車體驗券，祝福參與投票的民眾都能幸運抽中獎項。

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