竹南國衛院科普列車，1日開進竹南君毅中學。（謝明俊攝）

竹南國衛院科普列車，1日開進竹南君毅中學。（謝明俊攝）

竹南國家衛生研究院的科普列車，1日開進竹南君毅中學，透過精英研究團隊介紹小鼠的研究目的及過程，讓同學們及早接觸科普世界，打開科學研究的大門。

君毅中學距離國衛院相當近，這種特別邀請國衛院研究團隊到校舉辦科普活動，校方就是希望藉由引進校外資源，與一流研究機構的合作交流，拓展學生的視野，提升學生學習的能量。

國衛院為國家重要生醫研究機構，過去國衛院舉辦的「科學嘉年華」、「小論文暨科展研習營」、「寒假科學營」，君毅中學學生報名十分踴躍，都要透過甄選過程，才有機會參與。其中，高一學生林佳、蕭于晴有機會到國衛院接受喻秋華博士指導小論文，讓2位同學既緊張又興奮。

1日上午，國衛院研究團隊科普列車開進學校，君毅中學學生不需要再透過甄選，都能參加這場科普活動，全體自然科教師也參與此盛會。透過醫奈所主任陳仁焜的演講，同學更清楚了解「實驗動物與動物實驗」議題。

接著，再由周知林獸醫師介紹小鼠各種器官的解剖位置與構造，更透過分組競賽的方式，同學計時接力完成組裝小鼠模型的任務，讓同學從競賽中更深刻地認識小鼠結構，收穫滿滿，更感謝國衛院及學校的用心，希望下次能再有機會參加更多高水準的科學活動。

(中時 )