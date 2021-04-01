長榮(2603)今天舉行法說會，總經理謝惠全表示，長賜輪雖然已經脫困，但塞船效應持續發酵，若以目前狀況來看，再加上第3季進入貨櫃旺季，塞港的狀況會持續到第3季。他總結對長榮今年營運看法：「樂觀看待、審慎因應2021年」。

謝惠全指出，2020年是非常不一樣年份，年初疫情爆發之初，預測全年可能虧損嚴重，但市場轉換快速，最後卻是史上獲利最高一年。第4季營收達646.9億元，歸屬母公司淨利161.69億元，每股盈餘2.79元。全年稅後淨利243.6億元，每股盈餘5.06元。

謝惠全指出，3月過去一向是淡季，但現在除了原本塞港外，加上這次擱淺，一直是滿艙狀況。而北美占長榮40％營收，美國GDP預估今年上升到5％，美國新屋開工率也往上走，還有1.9兆美元紓困案，美國景氣樂觀以待。長榮去年陸續開始交12000 TUE的貨櫃輪20艘（去年已交12艘），今年還有8艘要交船，另外長榮今年下單20艘15000 TUE貨櫃輪新船，未來陸續投入美國線，汰換現有船型。

目前缺櫃持續發生，因為各地都在塞港，尤其美西塞港特別嚴重，約延誤15天，歐洲因為蘇伊士運河塞船事件，估計塞港7到10天，接下來7月又遇到貨櫃旺季，塞港問題會持續到第3季。也因為缺艙塞港，5月長約換約價比去年漲勢會很大，但實際漲幅不便透露。

(時報資訊)