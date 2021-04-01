日本瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）1日表示，沒有發現任何會影響自己財測目標的問題。同時，這也直接否認英國金融時報曾報載，瑞穗已經開始調查避險基金Archegos對自己財務所造成的損失。

這家全日本第二大的金融機構表示，不針對個別交易發表評論，但目前看不到有任何事會影響到自己財測。

3月26日，由亞洲老虎(Tiger Asia)前基金經理人黃比爾（Bill Hwang），經營的家族避險基金Archegos，因違約故賤賣手中持股以換現，也讓包括媒體業者ViacomCBS與Discovery在內的大筆股票遭到拋售。

Archegos因無法維持保證金成數，故造成這次全球股票跳樓大拍賣事件。日本最大投資銀行野村控股（Nomura Holdings）3月29日也公開示警，自己美國分公司可能會損失20億美元。同時，瑞士信貸（Credit Suisse）也表示，美國一家基金客戶違約，故對自己第一季財報，可能產生很大衝擊影響。

3月31日，三菱日聯金融集團（MUFG）證券部門指出，美國相關客戶造成的損失，粗估約為2.7億美元。

上述這三家金融機構都未指名道姓客戶是誰，不過市場都很清楚誰是幕後始作俑者。

瑞穗金融集團補充，瑞穗銀行不做全球證券經紀業務。不過，金融時報確曾指出，瑞穗為Archegos提供相當程度便利性，故潛在金損，或許可能與三菱日聯金融集團類似。

(時報資訊)