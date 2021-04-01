安東尼霍普金斯（左）與奧莉薇雅柯爾曼在片中精彩對戲。（采昌提供）

強勢問鼎奧斯卡「最佳影片」等六項大獎的《父親》（The Father），改編自法國劇作家弗洛里安澤勒（Florian Zeller）的同名獲獎舞台劇作，也是他首度執導電影，就橫掃全球超過130多項大獎與提名肯定。

有別於多數「失智症」主題電影，都是透過親人角度敘事，本片最獨特的地方，就在於透過非線性、蒙太奇的特殊剪輯手法，從安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）飾演的失智症父親角度，讓觀眾親身體驗患上失智症後的世界，也賦予本片許多驚悚與懸疑要素，讓觀眾彷彿在迷宮般奔走。

導演對此表示：「就跟男主角一樣，觀眾根本就不該找到迷宮的出路。」值得一提的是，飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman），也憑藉本片的精湛演出，已在目前入圍並獲得超過30多項大獎肯定。她在準備角色的時候，也分享劇情讓她超有共鳴的地方：「我的母親是長照專科護理師，我小時候看她照顧病患的情景，也常常看她照顧外婆，所以就想到不久之後，也得輪到我去照顧她。」

值得一提的是，她也直誇導演的編劇功力一流：「我好愛這個故事，以失智症主題來說，這是寫得最好的劇本之一；有機會跟安東尼合作，也是我同意接拍的另一個原因。劇本真實呈現出失智症男人會過的生活，頭腦時而清晰、時而混淆。安想照顧父親，但她也有自己的生活要過，她必須做出一些艱難的決定。」也因為劇本實在太吸引人，讓她俏皮地說道：「這是關於迷失與愛的故事，劇本優美感人。能接演《父親》是夢想成真，不收酬勞我都願意演，但千萬別告訴製片！」該片4月16日至18日搶先口碑場，4月23日在台上映。

(中時 )